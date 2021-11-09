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Детского музыкального продюсера заподозрили в педофилии

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Музыкального детского продюсера Александра Разумовского подозревают в растлении несовершеннолетних. В отношении 62-летнего создателя эстрадного коллектива «ФОРТУНА-ШОУ» возбуждено уголовное дело, об этом 9 ноября пишет канал РЕН ТВ.

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Журналисты со ссылкой на данные следствия уточняют, что Разумовский под разными предлогами приглашал подростков к себе на дачу и в квартиру в Москве, где и совершал в отношении них противоправные действия сексуального характера.

Показания против продюсера пока дали два мальчика. На момент совершения преступлений им было 11 и 13 лет. Речь идет о преступлениях, совершенных с осени 2020 года по осень 2021 года. Разумовского задержали.

«На данный момент насчитывается более 10 преступных эпизодов», — рассказал РЕН ТВ источник.

В отношении Разумовского возбуждено дело по трем статьям: «Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста», «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».

Разумовский является основателем популярного в Москве эстрадного коллектива «ФОРТУНА-ШОУ», а также режиссером детских музыкальных клипов. Коллектив был создан в 1997 году. За время существования коллектив выступал с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Юлией Савичевой и другими артистами.

До этого, 21 октября, появилась информация о пропавшем год назад режиссере «Ералаша» Илье Белостоцком. Оказалось, что, вопреки словам родственников о его тяжелой болезни, мужчина арестован по подозрению в педофилии.

В настоящее время расследуется уголовное дело о надругательстве над несовершеннолетним в отношении полного тезки режиссера. По данным, опубликованным на сайте Пресненского суда Москвы, Белостоцкий Илья Дмитриевич был арестован 14 октября прошлого года по подозрению в педофилии (ч. 3 ст. 134 УК РФ). Кроме того, в отношении этого же человека расследуется дело о развратных действиях (ст.я 135 УК РФ).

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