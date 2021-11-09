В Росгвардии рассказали о погибшем в Петербурге сотруднике СОБРа

Погибший в Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии — старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. Об этом 9 ноября рассказали в ведомстве.

«Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях», — отметили коллеги погибшего полицейского.

В Росгвардии выразили соболезнования родным и близким Захарова. Его семье будет оказана помощь. Посмертно сотрудник может быть награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении ответственной задачи.

Евгений Захаров родился в городе Ковдор Мурманской области в 1973 году. Он служил в правоохранительных органах с 2003 года, принимал участие контртеррористической операции, был ветераном боевых действий, имел награды.

С 2016 года проходил службу в СОБР «Гранит».

Захаров погиб утром во вторник около дома одной из жертв телефонных мошенников на Пулковском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Во время поимки одного из подозреваемых злоумышленник на автомобиле Fiat Ducato сбил и переехал сотрудника СОБРа. Он скончался от полученных ран.

«Известия» опубликовали первые кадры с места гибели сотрудника.

Следственный комитет России возбудил дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после того, как сотрудника СОБРа сбили в Санкт-Петербурге. Подозреваемого задержали, он доставлен в полицию.