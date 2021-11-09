СКР возбудил дело после гибели сотрудника СОБРа в Санкт-Петербурге

Следственный комитет России (СКР) во вторник, 9 ноября, завел дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после того, как сотрудника СОБРа сбили в Санкт-Петербурге.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе примерно 8:00 во вторник около дома одной из жертв мошенников. Во время поимки одного из подозреваемых злоумышленник на автомобиле Fiat Ducato сбил и переехал сотрудника СОБРа. Он погиб на месте.

В свою очередь полицейские менее чем за час заблокировали автомобиль с предполагаемым подозреваемым. В настоящее время водитель машины доставлен в отдел полиции.

«Известия» 9 ноября опубликовали первые кадры с места гибели сотрудника. На видео можно заметить автомобиль сотрудников полиции.

Согласно предварительным данным, речь идет о телефонных мошенниках. Они занимались обманом людей под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, к примеру, в ДТП.