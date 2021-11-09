Депутат бундестага Эрнст: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

Сертификация российского газопровода «Северный поток – 2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Федеральное сетевое агентство ФРГ может сертифицировать «Северный поток – 2» в середине января следующего года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее, отметил политик.

Помимо этого, немецкий парламентарий согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию.

При этом Эрнст назвал «полной ерундой» договоренность с США, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева. Эрнст выразил мнение, что Украине не следует участвовать в сертификации трубопровода, так как ее единственной задачей в данном случае является оплата счетов за газ.

«Вся эта сделка — ерунда, она не будет реализована <...>. Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?» — резюмировал политик.

Накануне экономист Алексей Коренев заявил, что союзникам в ЕС необходимо оперативно принять решение о сертификации «Северного потока – 2», так как запас прочности энергетической системы союза находится на пределе, несмотря на то, что Россия выразила готовность увеличить прокачку газа в ЕС на 54%.

В тот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре предупредил о возможном затягивания сертификации «Северного потока – 2» из-за вмешательства Евросоюза.

По его словам, всё большее количество экспертов выражают озабоченность по поводу высоких цен на энергоносители, которые могут быть снижены благодаря запуску СП-2.

В настоящее время всё еще существуют опасения, что вмешательство Евросоюза затянет процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2».

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.