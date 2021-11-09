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Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину

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Белорусская компания «Белэнерго» направила письмо некоторым участникам энергетического рынка Украины в котором уведомила их о прекращении поставок электроэнергии с ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщила украинская газета «Экономическая правда».

По данным издания, соответствующее письмо, в частности, получил украинский «Энергоатом».

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«Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется. Благодарим вас за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии», — говорится в сообщении, которое опубликовало издание Страна.ua.

Как уточнил в разговоре с «Экономической правдой» депутат Верховной рады Евгений Шевченко, Белоруссия приняла такое решение из-за отсутствия «экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину».

Накануне на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) были опубликованы данные о том, что украинские энергопоставщики намерены импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем ранее. Сообщалось, что поставки пройдут по ровному графику — без перерывов, увеличения или уменьшения мощности. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт, рассказали в ENTSO-E.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности, так как ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

С 1 ноября был снят запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину. Об этом 2 ноября напомнил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявлял также, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, при которой цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

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