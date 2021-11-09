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В Германии озвучили сроки сертификации «Северного потока – 2»

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Сертификация газопровода «Северный поток – 2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Об этом заявил депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

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«Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее», — цитирует Эрнста РБК во вторник, 9 ноября.

При этом немецкий парламентарий согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию.

Клаус Эрнст также назвал «полной ерундой» договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.

«Вся эта сделка — ерунда, она не будет реализована <...>. Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?» — заключил политик.

Накануне экономист Алексей Коренев заявил, что союзникам в ЕС необходимо оперативно принять решение о сертификации «Северного потока – 2»,так как запас прочности энергетической системы союза находится на пределе, несмотря на то, что Россия выразила готовность увеличить прокачку газа в ЕС на 54%.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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