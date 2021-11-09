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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 ноября

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Осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед и минусовая температура ожидается в Москве 9 ноября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

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Днем в столице столбики термометров примут значения -1...+2 градусов, ночью также температуры воздуха будет то опускаться до -1 градуса, то подниматься до +2. Ожидается северный ветер 5-10 м/с местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Ранее, 7 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что метеорологическая зима в Москве наступит 15 ноября.

Понижение температуры в столице специалисты ожидают с 10 ноября.

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