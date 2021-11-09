В Госдумы предложили увеличить бюджет на жилье для детей-сирот вдвое

В Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам — с нынешних 10 млрд рублей до 20 млрд.

«Прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» об увеличении вдвое ежегодного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам — с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей», — сказал «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

В августе 2021 года в очереди на получение жилья состояло 289,8 тыс. детей-сирот, из них право возникло, но не реализовано у 199,7 тыс. человек (в очередь дети попадают с 14 лет, право наступает с 18-ти), сообщили «Известиям» в Счетной палате (СП). В 2015-м в очереди было 214 тыс. сирот, в 2012-м — 84 тыс., сказано в заключении комитета ГД по строительству и ЖКХ на проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

С 2021 года размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильем был увеличен с 7,7 млрд до 10 млрд рублей, сказали в СП. В целом с учетом средств из региональных бюджетов на эти цели тратится более 30 млрд рублей ежегодно.

Выделяемых сегодня средств недостаточно, согласны в СП. Например, в 2020–2021 годах (по состоянию на 1 августа 2021-го) жилье было предоставлено 31,4 тыс. детей-сирот старше 18 лет. За 2020 год число не получивших квартиры очередников выросло на 8,5 тыс. человек, за семь месяцев 2021 года — на 6,6 тыс. человек, отметили в СП.

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Так дому и быть: в ГД хотят увеличить бюджет на жилье для детей-сирот вдвое