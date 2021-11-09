«Газпром» увеличил на 54% суточный транзит газа в ЕС через Украину

Российская энергетическая компания «Газпром» увеличила на 54% объем транзита газа в Евросоюз (ЕС) через Украину, таким образом он достиг 88 млн куб. м в сутки. Об этом 8 ноября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Однако он отметил, что это все равно меньше забронированных и оплачиваемых 109 млн куб. м в сутки.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн кубометров)»,— написал Макогон.

По его словам, «Газпром» забронировал и оплачивает объем транзита, равный 109 млн куб. м.

При этом данные платформ RBP и GSA Platform свидетельствуют о том, что российская компания не стала бронировать дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, также «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через Украину на 9 ноября.

Компания ранее уже забронировала на ноябрь транзитную мощность газопровода Ямал — Европа в объеме 31,4 млн куб. м газа в сутки, однако объем остается практически невостребованным, передает «РИА Новости».

6 ноября стало известно, что транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября и составил 2,6 млрд куб. м газа.

2 ноября директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин объяснил причины отказа «Газпрома» бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также через Польшу на I-III кварталы 2022 года. Первая причина — «Газпром» перешел на покупку мощностей на месяц вперед и больше не бронируют на квартал, вторая — «Газпром» ожидает ввод «Северного потока – 2» (СП-2), и после этого будет понятно, какие объемы дополнительно понадобятся в следующих кварталах 2022 года.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, сообщила депутат.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. По его словам, изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.