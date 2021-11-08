Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия рассмотрит авиасанкции против Белоруссии из-за мигрантов
Общество
В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией с 9 ноября
Общество
Минтранс предупредил о мокром снеге и гололедице в Подмосковье
Мир
Мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова
Мир
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

США и КНР согласуют детали предстоящего до конца 2021 года саммита

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительства США и Китая согласовывают на рабочем уровне детали саммита, который должен состояться до конца 2021 года. Об этом 8 ноября сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Эмиссия невосполнима: на что ставит РФ в борьбе с изменением климата
И почему страны не могут договориться по защите от глобального потепления

«На рабочем уровне идут консультации для подтверждения деталей. У меня нет для вас ничего нового, что касается времени или сроков», — сообщила она.

По словам Жан-Пьер, Соединенные штаты рассматривают предстоящий саммит как возможность «ответственно управлять конкуренцией» с КНР.

О том, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца года стало известно 6 октября. Информация появилась после встречи в Цюрихе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с его китайским коллегой Яном Цзечи. В администрации Байдена личную встречу двух лидеров считают ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов в отношениях США и Китая.

США предложили виртуальную встречу, потому что Си Цзиньпин не присутствовал на саммите G20 в конце октября.

В августе этого года Белый дом сообщил, что глава США 9–10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» назвала предстоящий виртуальный саммит «очередной химерой» коллективного Запада, поскольку для объединительной повестки одной теории недостаточно.

Захарова подчеркнула, что несмотря на противоречия внутри Соединенных Штатов, заявка Вашингтона на позиции лидерства в мире «никуда не делась».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021