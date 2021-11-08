США и КНР согласуют детали предстоящего до конца 2021 года саммита

Правительства США и Китая согласовывают на рабочем уровне детали саммита, который должен состояться до конца 2021 года. Об этом 8 ноября сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«На рабочем уровне идут консультации для подтверждения деталей. У меня нет для вас ничего нового, что касается времени или сроков», — сообщила она.

По словам Жан-Пьер, Соединенные штаты рассматривают предстоящий саммит как возможность «ответственно управлять конкуренцией» с КНР.

О том, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца года стало известно 6 октября. Информация появилась после встречи в Цюрихе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с его китайским коллегой Яном Цзечи. В администрации Байдена личную встречу двух лидеров считают ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов в отношениях США и Китая.

США предложили виртуальную встречу, потому что Си Цзиньпин не присутствовал на саммите G20 в конце октября.

В августе этого года Белый дом сообщил, что глава США 9–10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» назвала предстоящий виртуальный саммит «очередной химерой» коллективного Запада, поскольку для объединительной повестки одной теории недостаточно.

Захарова подчеркнула, что несмотря на противоречия внутри Соединенных Штатов, заявка Вашингтона на позиции лидерства в мире «никуда не делась».