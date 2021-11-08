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Психолог рассказала об ошибках пар в первый год брака

Психолог Якубова рассказала об ошибках пар в первый год брака
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Психолог Кристина Якубова рассказала, какие ошибки в первый год семейной жизни могут привести к разводу, а также о том, почему не стоит пополнять семью в начале совместной жизни.

По словам специалиста, ошибки происходят потому, что партнеры плохо знают друг друга. Среди наиболее распространенных: рождение ребенка в первый год брака, недопонимание и недосказанность в отношениях, стремление показать себя с наилучшей стороны и «растворение» в партнере.

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В беседе с Пятым каналом Якубова посоветовала молодым парам отложить момент рождения ребенка. Дело в том, что для многих появление малыша — это сильный стресс, в результате которого может произойти разлад в паре.

«Я рекомендую не заводить детей в первый год брака. Решение о детях должно быть осознанное, и оно должно быть принято спустя какое-то время, когда вы уже точно поняли, что вы — это те, кто нужен друг другу. Ни в коем случае не стоит заводить детей, если в отношениях начались проблемы. Они решаются между двумя взрослыми, и ребенок в такую концепцию, конечно же, не вписывается», — отметила психолог.

Недопонимание и недосказанность в отношениях — вот еще одна типичная ошибка семейной пары, которая может привести к разводу. Во избежание этого необходимо постоянно общаться друг с другом.

«Иногда возникает желание о чем-то промолчать, где-то не вступать в конфликт, но это неверная стратегия. Разговоры, разговоры и еще раз разговоры. Выясняйте на берегу, кто с чем не может мириться, для кого какие-то моменты неприемлемы, какие у вас будут обязанности и права и так далее», — сказала Якубова.

Также эксперт отметила. что не менее важно оставаться самим собой в отношениях. Зачастую люди в начале общения хотят показать себя с наилучшей стороны, чтобы быть привлекательным, вызвать симпатию со стороны партнера. Это нормально, но необходимо соблюдать меру.

«Не надо надевать маски, не нужно стараться быть слишком хорошим, просто будьте собой и посмотрите, сможете ли вы быть вместе», — уточнила Якубова.

Кроме того, она добавила, что первый год брака — это хороший период для того, чтобы проверить, любят ли вас настоящих, можете ли вы быть в этих отношениях самим собой.

Среди правил, которые необходимо соблюдать в любых отношениях, психолог назвала сохранение себя как личности.

«Да, вы вместе, да, вы любите друг друга, но по отдельности вам должно быть так же хорошо, как и вместе. Сохраните это свое «я», свою самоидентификацию», — пояснила Якубова.

Помимо прочего, специалист посоветовала всеми силами пытаться сохранить и пронести на протяжении всей семейной жизни романтику в отношениях, характерную для первого года брака.

Ранее, 4 ноября, ученые назвали привлекающую мужчин внешность женщины.

Исследователи выяснили, что мужчинам больше нравится женская фигура «песочные часы». Американские социологические психологи назвали идеальным соотношением у женщин бедер и талии 0,7. К примеру, если объем талии 70 см, то обхват бедер должен быть 100 см.

Кроме того, как отмечает издание, длинные руки и блестящие, сильные волосы тоже считаются одними из наиболее привлекательных черт.

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