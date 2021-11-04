Ученые назвали привлекающую мужчин внешность женщины

Немецкое издание Freudin 31 октября опубликовало научную точку зрения о том, что больше всего привлекает мужчин во внешности женщин.

Так, исследователи выяснили, что мужчинам больше нравится женская фигура «песочные часы». Американские социологические психологи назвали идеальным соотношением у женщин бедер и талии 0,7. К примеру, если объем талии 70 см, то обхват бедер должен быть 100 см.

Кроме того, как отмечает издание, длинные руки тоже считаются одной из привлекательных черт. Отмечается, что в эксперименте, в котором приняли участие 92 мужчины, большинство назвали самой привлекательной частью тела именно руки.

Также ученые заявили, что мужчин привлекают блестящие, сильные волосы у женщин. Как оказалось, длина и цвет особого значения не имеют. Участники исследования определили густые волосы как признак здоровья.

В марте прошлого года британский сайт знакомств Illicit Encounters провел опрос среди своих посетителей и выяснил, какие отличительные особенности внешности могут указывать на склонность мужчин к измене. Так, мужчины с ухоженной бородой заняли первое место в этом списке. На втором месте (52%) оказались мужчины с густой щетиной, на третьем — с длинной бородой (38%).