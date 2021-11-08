Врач развеяла миф об опасности отказа от колготок в холода

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина 8 ноября развеяла миф об опасности отказа от колготок в холодную погоду.

«С одной стороны, бабушки и мамы всегда правы, есть какая-то народная мудрость в этом (в необходимости утепляться. — Ред.). С другой стороны, мы понимаем, что все инфекции, которые развиваются, — это инфекции, передающиеся половым путем. Да, может быть активация какой-то флоры на фоне переохлаждения, но самое главное правило — что человеку должно быть комфортно», — сказала специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Милютина заверила, что одежда никак не отражается на женском здоровье. Но врач считает, что если «у человека зуб на зуб не попадает, но он продолжает так ходить, то стоит изменить свой подход к одежде».

Специалист добавила, что теплообмен зависит от веса. Худые люди мерзнут при незначительном морозе. Те, кто имеют лишний вес, «совсем по-другому чувствуют температуру».

7 ноября врач-репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет. Она подчеркнула, что чем старше женщина, тем выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.

Врач добавила, что в России, как и практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.