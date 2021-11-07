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Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

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Первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет. Об этом заявила врач-репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.

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«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», — рассказала она в интервью «РИА Новости».

Врач отметила, что в России, как и практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.

По словам Краснопольской, в XIX веке женщины неоднократно рожали, тогда как сегодня они сначала получают образование и делают карьеру, а уже потом задумываются о детях.

Краснопольская подчеркнула, что чем старше женщина, тем выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.

15 октября замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что в России изменяется средний возраст рождения первого ребенка. По ее словам, сегодня он составляет 28 лет. Одна из причин — нацеленность женщин на карьеру, отметила Мухтиярова.

Она также добавила, что уровень занятости женщин в России высокий, они составляют 49% в структуре занятых.

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