Путин назвал российское вертолетостроение предметом гордости

Россия всегда гордилась отечественным вертолетостроением. Об этом в ходе встречи с главой холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским в понедельник, 8 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас вертолетостроение традиционно всегда развивалось, мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением. Сколько сейчас — восемь тысяч наших машин эксплуатируется в 100 странах мира, по-моему», — сказал Путин, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер попросил Богинского сообщить ему о перспективах дальнейшего развития и разработках.

«Более 430 эксплуатантов есть. И благодаря государству наши мощности сегодня составляют порядка 360 вертолетов в год, мы можем производить», — рассказал он.

Ранее в ходе встречи с Путиным Богинский рассказал о подписанном Россией с КНР контракте на участие в создании китайского тяжелого вертолета. РФ разработает трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему новой машины. Проект рассчитан на 13 лет.

В октябре 2020 года стало известно, что холдинг, входящий в государственную корпорацию «Ростех», поставит в Китай по контрактам более 120 вертолетов, из них 18 боевых.