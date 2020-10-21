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Россия поставит в Китай более 120 вертолетов по контрактам 2019 года

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Холдинг «Вертолеты России», входящий в государственную корпорацию «Ростех», поставит в Китай по контрактам 2019 года более 120 вертолетов, из них 18 боевых. Об этом говорится в отчете «Ростеха» за прошлый год.

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«В течение 2019 года АО «Вертолеты России» были подписаны контракты на поставку в Китай следующей вертолетной техники российского производства: 68 вертолетов Ми-171 (в том числе модернизированных Ми-171E), 18 вертолетов Ми-171Ш (военно-транспортных), 14 вертолетов Ми-171 с двигателем ВК-2500, 21 вертолета «Ансат», — говорится в документе.

Кроме того, в отчете отмечается, что АО «Вертолеты России» передало российской Национальной службе санитарной авиации первые восемь вертолетов: четыре «Ансата» и четыре Ми-8. К 2021 году организации планируется поставить 87 медицинских вертолетов.

«АО «Вертолеты России» в рамках авиакосмического салона «Макс-2019» впервые представило вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus», — уточняется в документе.

Дизайн-проект салона создали сотрудники АО «Вертолеты России» и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.

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