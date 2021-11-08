Россия примет участие в создании китайского тяжелого вертолета

Россия подписала с КНР контракт на участие в создании китайского тяжелого вертолета. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал президенту России Владимиру Путину гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

По его словам, интенсивные переговоры о возможном участии Москвы в разработке винтокрылой машины шли с 2008 года. Межправительственное соглашение стороны подписали в ходе визита российской делегации в 2016 году в Пекин.

25 июня текущего года был подписан контракт.

«Соответственно, мы будем разрабатывать только часть агрегатов – это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолета», — отметил Богинский.

В ходе реализации проекта российские специалисты смогут приобрести дополнительные навыки и компетенции, заключил гендиректор «Вертолетов России».

В ноябре 2020 года «Вертолеты России» передали Республике Сербской (Босния и Герцеговина) первый вертолет «Ансат» в медицинской комплектации.

В октябре стало известно, что холдинг, входящий в государственную корпорацию «Ростех», поставит в Китай по контрактам более 120 вертолетов, из них 18 боевых.