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В Центре Гамалеи раскрыли способ получения уровня антител в 300 единиц

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Отечественные и зарубежные ученые уже довольно долгое время пытаются определить оптимальный уровень антител, который позволил бы говорить о прямой эффективности вакцин и защите человека от коронавирусной инфекции. Только сейчас, после многочисленных экспериментов, специалисты смогли прийти к консенсусу по данному вопросу. Об этом 8 ноября рассказал «Известиям» руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

Так, академик объяснил, как именно ученые пришли к выводу о том, что защита от коронавируса достигается при уровне антител в 300 международных единиц.

«Мы выяснили, что 300 единиц антител защищают от «Дельты» полностью»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — о новом исследовании иммунитета и сложностях одобрения «Спутника» ВОЗ

«И российские, и иностранные исследователи давно подбираются к границе вирусонетрайлизующих антител, при которой проявляется непосредственная эффективность вакцин от COVID-19. На данный момент проводится множество исследований, которые, в частности, ведет и центр Гамалеи. И вот сейчас мы наконец- то приходим к некому консенсусу, что 300 единиц — и есть та самая значимая граница, которая может обеспечить защиту от вируса», — сказал Гущин.

По словам специалиста, граница в 300 единиц антител достигается за счет исходной иммунизации, а позднее закрепляется с помощью последующей ревакцинации.

Ранее в понедельник академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям» рассказал, что совместно с департаментом здравоохранения Москвы было проведено исследование, которое позволило определить уровень антител, необходимый для защиты от коронавируса. По его словам, эксперимент, где поучаствовали 4 тыс. москвичей, показал, что 300 антител в международных единицах защищает от штамма «Дельта» полностью.

В этот же день ученые Казанского федерального университета сообщили о формировании Т-клеточного иммунитета после вакцинации. По их данным, исследования доказали, что даже одна доза вакцины «Спутник V» способна обеспечить защиту от инфекции, в то время как вторая доза ее усиливает. При этом иммунный ответ в этом случае включает в себя не только выработку противовирусных антител, но и Т-клеточную защиту.

Также стало известно, что с 8 ноября россияне смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или об уже перенесенной инфекции. Документ будет доступен в бумажном и электронном виде.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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