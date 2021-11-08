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Зеленский раскритиковал действия СССР при освобождении Киева от нацистов в 1943 году

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Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что руководство СССР неправильно освобождало Киев от нацистов в 1943 году. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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«Жизнь человека — наивысшая ценность. Это аксиома. Это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее», — написал Зеленский 6 ноября.

Также украинский президент указал, что «машина» готова с легкостью отдать 500 тыс. жизней, чтобы достичь цели государства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции.

Кроме того, президент Украины считает, что военные Красной армии были плохо вооружены и у них не было формы, добавляет сайт «Газета.Ru».

«Сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева, на верную смерть. Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева — это история безграничного безразличия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — добавил Зеленский.

8 ноября эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов, комментируя слова Зеленского, заявил, что освобождение Киева в 1943 году является одной из самых успешных операций Красной армии, с чем соглашались даже военачальники Третьего рейха.

В то же время он обратил внимание на то, что взятие Киева в течение нескольких суток говорит о стратегической зрелости советского командования. При этом эксперт также прокомментировал заявление Зеленского о погибших мирных жителях Украины. Буранов указал, что речь идет в данном случае о представителях всех республик СССР.

В разговоре с «Известиями» Буранов указал, что заблуждения Зеленского основаны на традиционных ошибках, которые зиждутся на трудах недобросовестных «исследователей» второй половины 1980-х и 1990-х годов. По его словам, никакого отношения к реальности заявление украинского лидера не имеет и является просто современным конъюнктурным высказыванием, выгодным его западным кураторам.

Операция по освобождению Киева началась 1 ноября, утром 6 ноября столица Украинской Республики была взята под контроль 1-го Украинского фронта и 1-й Отдельной чехословацкой бригады. Форсирование Днепра началось во второй половине 1943 года и завершилось в декабре.

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