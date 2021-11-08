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Зеленский обвинил СССР в «неправильном» освобождении Киева от нацистов
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Историк объяснил критику Зеленским освобождения Киева от нацистов

Историк Буранов объяснил критику Зеленским освобождения Киева от нацистов
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Основной посыл заявления президента Украины Владимира Зеленского с критикой в адрес СССР за «неправильное», по его мнению, освобождение Киева от войск нацистской Германии в 1943 году основан на традиционных ошибках, которые зиждятся на трудах недобросовестных «исследователей» второй половины 1980-х и 1990-х годов. Такое мнение в понедельник, 8 ноября, «Известиям» выразил эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

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По его словам, никакого отношения к реальности заявление украинского лидера не имеет и является просто современным конъюнктурным высказыванием, выгодным его западным кураторам.

«Никакого отношения к реальности такие высказывания не имеют. Это просто вот общая конъюнктура, принятая на Западе и в странах Восточной Европы, в фальсификации истории Великой Отечественной войны. Конечно, это принижение роли Советского Союза во Второй мировой войне, ну, и собственно говоря, и всё. Это то, что они делают системно долгие годы, — это один из эпизодов вот этой работы», — подчеркнул Буранов.

Историк порекомендовал Зеленскому обратиться как к мемуарам немецкого фельдмаршала Эриха фон Майнштейна, который очень лестно отзывался о методах оперативно-тактического руководства, предпринятых в Красной армии при освобождении Киева и днепровской операции, так и к документам, опубликованным на российских сайтах «Память народа» и «Подвиг народа». Там, как подчеркнул эксперт, содержатся рассекреченные боевые документы, донесения и сводки по тем событиям.

«Это не история безграничного равнодушия и жестокости, как указывает Зеленский, это история проведения колоссальной, крупнейшей воинской операции, одной из крупнейших в истории человечества, не побоюсь этого слова, которая проведена довольно грамотно», — отметил эксперт.

Историк отметил, что ни о каких полуодетых местных жителях, якобы брошенных на верную гибель при освобождении украинской столицы, о которых заявил Зеленский, речи не идет. Буранов также предложил украинскому президенту вспомнить, что от 800 тыс. до 1 млн советских солдат погибло, освобождая украинскую землю от нацистов.

«Это были представители всех национальностей всех республик Советского Союза, которые освобождали Украину. И конечно, никаких там полуодетых людей не было», — подчеркнул он.

Зеленский ранее, в ноябре, на своей странице в Telegram раскритиковал СССР за операцию по освобождению Киева, назвав ее историей безграничного равнодушия и жестокости властей Союза, а также безграничного подвига великих бойцов. По его словам, во время операции сотни тысяч местных жители якобы были брошены на верную смерть, при это они были плохо вооружены и обмундированы.

Президент Украины также привел данные, что в битве за Днепр указаны 417 тыс. погибших. Но, по данным историков, число погибших достигает почти 1 млн человек. В боях за Киев пало до 240 тыс. солдат и офицеров, отметил он.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страну от нацистов освободила антигитлеровская коалиция. Он не упомянул, что Украинскую ССР от оккупации гитлеровцами освободила Красная армия Советского Союза.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь подчеркнул, что Украину 28 октября 1944 года освободил единственный участник антигитлеровской коалиции — СССР. По его словам, Украина, согласно заявлению Шмыгаля, сама себя освободила.

Операция по освобождению Киева началась 1 ноября, утром 6 ноября столица Украинской Республики была взята под контроль 1-го Украинского фронта и 1-й Отдельной чехословацкой бригады. Форсирование Днепра началось во второй половине 1943 года и завершилось в декабре.

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