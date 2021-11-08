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Зеленский обвинил СССР в «неправильном» освобождении Киева от нацистов
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Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна

Историк Буранов оценил заявление Зеленского о «неправильном» освобождении Киева от нацистов
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Освобождение Киева в 1943 году является одной из самых успешных операций Красной армии. Об этом сообщил эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, по словам которого операция Советской армии по освобождению Киева показала «безграничное равнодушие «великих» руководителей».

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«Освобождение Киева и всей Украины в целом было одной из самых блестящих операций Красной армии. Если Зеленский этого не понимает, то может прочитать последнюю треть мемуаров немецкого фельдмаршала Манштейна», — отметил Буранов.

Эксперт напомнил, что немецкий военачальник Эрих фон Манштейн командовал нацистскими войсками в указанном регионе. И даже он, будучи противником, дал высокую оценку действиям Красной армии, подчеркнул Буранов.

В то же время он обратил внимание на то, что взятие Киева в течение нескольких суток говорит о стратегической зрелости советского командования. При этом эксперт также прокомментировал заявление Зеленского о погибших мирных жителях Украины. Буранов указал, что речь идет в данном случае о представителях всех республик СССР.

«Делая такие заявления, Зеленский пытается следовать современной конъюнктуре, сложившейся в его стране, но у него вряд ли из этого что-то выйдет, потому что история Великой Отечественной войны, в том числе и для президента Украины, — это история семей, сложно будет ее переписать», — заключил Буранов в беседе с «РИА Новости», опубликованной 8 ноября.

Операция по освобождению Киева началась 1 ноября, утром 6 ноября столица Украинской Республики была взята под контроль 1-го Украинского фронта и 1-й Отдельной чехословацкой бригады. Форсирование Днепра началось во второй половине 1943 года и завершилось в декабре.

Ранее, в октябре 2021-го, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страну от нацистов освободила антигитлеровская коалиция. Он не упомянул, что Украинскую ССР от оккупации освободила Красная армия Советского Союза.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь подчеркнул, что Украину 28 октября 1944 года освободил единственный участник антигитлеровской коалиции — СССР. По его словам, Украина, согласно заявлению Шмыгаля, сама себя освободила.

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