В Кремле ответили на вопрос о сроке запуска «Северного потока – 2»

Сроков запуска «Северного потока – 2» (СП-2) пока нет, на это потребуется время. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это важный проект, который сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности европейского континента», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время надо ждать сертификации российского газопровода компетентными органами.

6 ноября премьер-министр Баварии Маркус Зёдер выразил уверенность в том, что скорейший запуск газопровода в работу позволит урегулировать цены на газ, что важно для Германии в преддверии холодной зимы.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что введение в эксплуатацию газопровода позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке. При этом он указал на то, что административные барьеры не дают ввести его в строй.

По мнению российского лидера, долгосрочная стабилизация энергетического рынка особо важна в непростой ситуации, сложившейся в настоящее время.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.