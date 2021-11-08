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Экономист назвал «протестом» оригинальный опрос Илона Маска в Twitter

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Протест против «налога на миллиардеров» мог побудить предпринимателя Илона Маска устроить в Twitter опрос, не продать ли ему 10% акция Tesla. Такое объяснение действий американского миллиардера в понедельник, 8 ноября, предложил проректор РАНХиГС при Президенте РФ, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с «Известиями».

«Илон Маск всегда выступал против налога на миллиардеров, и говорил, что у него наличных денег нет. И чтобы заплатить налоги он должен продавать акции. По сути речь идет о давнем споре, стоит ли облагать налогом доходы от роста акций, даже если они не проданы на рынке. Он пытается привлечь внимание к такой проблеме оригинальным способом», — считает эксперт.

Марголин отметил высокий процент проголосовавших против продажи акций — более 40%, — что, по словам эксперта, в дальнейшем может позволить Маску говорить о непроработанности предложения о «налоге на миллиардеров», аргументируя свои слова низкой поддержкой инициативы. Также эксперт сомневается, что бизнесмен примет решение об акциях Tesla на основании голосования в соцсети.

«Речь идет об оригинальном социологическом опросе. Он в любом случае остается в выигрыше, если ему нужно будет платить налоги, то он какую-то часть акций продаст, и он получит аргументы в пользу своей точки зрения», — заключил экономист.

6 ноября Илон Маск разместил на своей странице в Twitter опрос и предложил подписчикам определить судьбу 10% его акций Tesla. Продавать их или оставить, пообещав, что поступит согласно итогам голосования. До этого предприниматель выразил желание спасти человечество от голода, продавая акции автомобильного бренда электрокаров.

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