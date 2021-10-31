Маск выразил готовность продать акции Tesla для спасения мира от голода

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.

Таким образом он отреагировал на просьбу исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. Тот заявил, что $6 млрд на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества позволят справиться с «катастрофой». При этом Бизли напомнил, что только за один день Маск получает подобную сумму.

«Если ВПП может объяснить в этой цепочке твитов, как $6 млрд могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги», — написал Маск в Twitter 31 октября.

Ранее, 26 октября, состояние Маска подскочило до $270 млрд на фоне роста цен на акции принадлежащей ему компании Tesla. Стоимость ценных бумаг выросла почти на 13% после новостей о сделке с компанией Hertz на поставку 100 тыс. электромобилей в парк прокатчика.

В сентябре 2020 года Бизли также призвал предприятия и миллиардеров помочь спасти 30 млн человек по всему миру, которым в ближайший год грозит голодная смерть. Он подчеркнул, что угроза волны голода в мире по-прежнему сохраняется, и призвал страны и частный бизнес активизировать свои усилия.