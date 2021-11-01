Маск заявил о готовности профинансировать борьбу с голодом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов отдать часть денег на борьбу с голодом. В частности, он может продать акции Tesla, передает телеканал «Известия».

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, для спасения людей от голода нужно порядка $6 млрд.

Сейчас активы предпринимателя достигают $289 млрд, он возглавил рейтинг миллиардеров Forbes. Маск выразил желание способствовать решению проблемы голода после объяснений о механизме трат своего возможного пожертования и при условии прозрачной финансовой отчетности.

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