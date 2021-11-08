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Никарагуа заявили о намерении укреплять отношения с Россией

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Власти Никарагуа продолжат укреплять отношения с Россией после выборов, которые прошли в центральноафриканской республике в воскресенье, 7 ноября, заявил глава МИД страны Денис Монкада.

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«Отношения с Россией очень хорошие, они прекрасные и продолжают укрепляться. Мы благодарны России за поддержку и кооперацию по теме вакцин. Мы продолжим укрепление наших дипломатических отношений, отношений дружбы, кооперации и взаимообмена с Россией и миром в целом», — сказал министр «РИА Новости».

7 ноября в Никарагуа прошли выборы президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной Национальной ассамблеи и Центральноамериканского парламента. Среди наблюдателей за ходом избирательного процесса были и представители России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, являющийся главой российской делегации наблюдателей, сообщил, что на участках было много молодежи и что санитарные нормы и безопасная дистанция соблюдались, рассказал он ТАСС.

Выборы завершились в 18:00 (03:00 понедельника мск). Избранный президент вступит в должность 10 января 2022 года на пятилетний срок.

В августе Соединенные Штаты заявили, что назначенные на 7 ноября президентские выборы в Никарагуа нелегитимны. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен. Он назвал запрет оппозиционной партии участвовать в ноябрьских выборах доказательством того, что нынешняя власть желает во что бы то ни стало удержаться за свои посты.

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