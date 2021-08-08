США назвали предстоящие выборы в Никарагуа нелегитимными

Соединенные Штаты считают назначенные на 7 ноября президентские выборы в Никарагуа нелегитимными, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 8 августа.

Соответствующий текст вышел после того, как Верховный избирательный совет (ВИС) республики лишил оппозиционную партию «Граждане за свободу» статуса юридического лица.

«Решение президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо 6 августа запретить последней действительно оппозиционной партии участвовать в ноябрьских выборах подчеркивает их желание оставаться у власти любой ценой <...> Этот избирательный процесс, включая его возможные результаты, потерял всякое доверие», — цитирует Блинкена пресс-служба Госдепа.

По мнению главы американской дипломатии, эти «недемократические, авторитарные действия режима, вызванные страхом Ортеги перед поражением на выборах» нанесли удар по перспективам на свободные и справедливые выборы в Никарагуа.

«Режим Ортеги-Мурильо подорвал свои международные обязательства, в том числе обязательства по Межамериканской демократической хартии, а также права никарагуанского народа свободно выбирать своих лидеров», — подчеркнул Блинкен.

Ранее ВИС Никарагуа лишил статуса юридического лица оппозиционную партию «Граждане за свободу», а также аннулировал удостоверение личности ее лидера Кармеллы Роджерс. По мнению совета, документ был выдан с нарушениями.

До этого в стране были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались баллотироваться на высший государственный пост. Среди них — дочь бывшего президента Никарагуа Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки.

В декабре бывший глава госдепартамента США Майк Помпео назвал выборы в парламент Венесуэлы фикцией. По его мнению, результаты не отражают волю народа Боливарианской Республики.