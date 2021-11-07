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В офисе президента Украины назвали главную задачу нового главы минобороны

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в воскресенье, 7 ноября, в эфире телеканала «Дом» сообщил, что главной задачей нового министра обороны страны Алексея Резникова станет обеспечение армии в финансовом плане.

Представитель офиса главы государства отметил, что Резников взял месяц перерыва от общения с прессой, чтобы войти в курс дел и провести полный аудит военного ведомства.

«Мне кажется, президент именно такую задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты — об этом господин Резников говорил в Верховной раде при голосовании за его кандидатуру», — заявил Никифоров.

4 ноября Верховная рада Украины утвердила назначение Резникова на должность министра обороны страны, инициативу поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом, Резников занял место Андрея Тарана, который ушел в отставку 2 ноября. Его кандидатуру в парламент внес украинский президент Владимир Зеленский.

В тот же день новый министр обороны заявил, что на Украине возможна отмена обязательного призыва в армию. Он подчеркнул, что мечтает о переходе страны на профессиональную армию.

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