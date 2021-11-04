Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию

На Украине возможна отмена обязательного призыва в армию. Об этом заявил Алексей Резников, которого 4 ноября Верховная рада назначила на должность министра обороны страны.

Его кандидатуру в парламент внес украинский президент Владимир Зеленский.

«Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами», — приводит слова Резникова агентство УНИАН.

Глава минобороны подчеркнул, что мечтает о переходе страны на профессиональную армию.

«Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет тем, как раз заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и смогут быть в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв», — уточнил он.

В июле о возможном отказе Украины от обязательного призыва в армию с 2023 года заявил глава президентской партии «Слуга народа», депутат Александр Корниенко. Также парламентарий проинформировал о готовящейся в этой связи реформе военкоматов. По словам Корниенко, такие преобразования связаны с планом Украины стать членом НАТО. Кроме этого, лидер партии заверил, что Украина продолжит реализацию военной реформы на пути членства в Североатлантическом альянсе.