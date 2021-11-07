Советник Байдена заявил о смене принципа «Америка прежде всего»

Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка прежде всего» (America first), которым руководствовался его предшественник Дональд Трамп. Об этом в интервью CNN заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден существенно отошел от политики президента Трампа и открыто отверг принцип «Америка прежде всего». На самом деле, он говорил, что «Америка прежде всего», ставя Америку на последнее место», — сказал он.

Салливан добавил, что принцип Байдена во внешней политике — многосторонняя дипломатия и учет интересов союзников. Так, по его мнению, больше шансов решать глобальные задачи. В противовес идее изоляционистского подхода Трампа, основанной на национальных интересах и невмешательстве в общемировые процессы, Салливан напомнил, что Байдену удалось разрешить 17-летний спор между Boeing и Airbus и создать контекст дальнейшего взаимодействия США и Европы ради противостояния Китаю.

Ранее, 30 октября, США и ЕС достигли договоренности в споре об американских пошлинах на сталь и алюминий. Их в 2018 году ввела администрация экс-президента Штатов Трампа.

Также газета The New York Times 31 октября сообщила, что Вашингтон и Москва провели ряд переговоров в закрытом формате по кибербезопасности. Как пишет издание, встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве положила начало серии контактов между двумя странами.