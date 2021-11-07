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Тренер по боксу назвал чемпиона мира Петровского трудягой из Сибири

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Тренер по боксу Евгений Звездин в воскресенье, 7 ноября, назвал завоевавшего золото на чемпионате мира по боксу россиянина Марка Петровского трудягой из Сибири.

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Отмечается, что Звездин работает в спортивной школе олимпийского резерва города Минусинска, где воспитывался чемпион.

По его словам, Петровский всегда был трудягой и хорошо занимался, хотя не обладал природными задатками и особо ничем не выделялся среди ровесников.

«Пришел он в десятилетнем возрасте. Поначалу как бы вообще ничем не выделялся, никаких там больших задатков, что он станет чемпионом мира, не было. Был достаточно таким полным мальчиком, но своим трудом, что потом уже проявилось, он добился таких вот больших успехов и стал чемпионом мира впервые в истории нашего красноярского бокса. У нас чемпион мира! Парень, который всего добился своим трудом», — приводит РЕН ТВ слова Звездина.

На чемпионате мира Петровский 5 ноября выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

В беседе с «Известиями» боксер заявил, что пока ему еще стоит повременить с переходом в профессионалы. Чемпион рассказал, что выбрал бокс благодаря отцу, который был кандидатом в мастера спорта.

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