Петровский рассказал о приходе в бокс и поединке с Чалояном

Младший лейтенант полиции Марк Петровский, завоевавший титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе на турнире в Белграде, в беседе с «Известиями» в воскресенье, 7 ноября, рассказал о дальнейших планах, возможном переходе в профессионалы, своем решении стать полицейским, а также о поединке россиянина Джамбулата Бижамова.

В разговоре 22-летний спортсмен заявил, что пока ему еще стоить повременить с переходом в профессионалы.

«Профессиональный спорт, рано об этом говорить. Мне нужно побоксировать в любительском спорте. Мои первые большие старты всё еще впереди, поэтому не буду заглядывать сильно далеко, пока любительский бокс. Меня всё устраивает», — отметил собеседник канала.

Чемпион пояснил, что выбрал бокс благодаря отцу, который был кандидатом в мастера спорта.

«Я захотел, пошел тоже заниматься, всё изначально не получалось, это меня мотивировало и дальше всё стало лучше и лучше и вот сейчас достиг своего результата. Упорный труд — он окупается», —­ отметил собеседник и вспомнил, как в детстве отец держал ему лапы — специальные боксерские принадлежности для отработки ударов.

Петровский признался, что студенты Московского университета им В.Я. Кикотя, в котором он учится, помогают ему, так как спортсмену часто приходится ездить на соревнования и тренироваться.

«Да, конечно, поддерживают, всем большое спасибо и по учебной работе подсказывают где-то что я если пропустил, скидывают конспекты, я переписываю, дописываю, то есть хорошие отношения с ребятами, всем спасибо», — сказал боксер

В разговоре младший лейтенант поделился, что с момента попадания на чемпионат мира в Сербии у него резко начали прибавляться подписчики в Instagram.

Петровский в курсе ситуации с Джамбулатом Бижамовым, который завоевал серебро на чемпионате мира, а Федерация бокса России подала протест на судейство.

«Это хороший спортсмен, достаточно опытный, он младше меня на два года, но у него багаж гораздо больше моего, боев и вообще международных встреч. Я бой, к сожалению, не видел, я в тот момент разминался, находился в раздевалке, поэтому не могу прокомментировать протест и так далее. Но это есть определенные правила судейства и там, я думаю, они всё сделали уже без моего участия», — пояснил боксер.

Впрочем, после его поединка также был подан протест — от Федерации бокса Армении.

«Мне в ринге подняли руку тут же, тренерский состав сборной Армении написал протест, они не были согласны с решением боя. Это, знаете, эмоции: любой спортсмен хочет выиграть в ринге и также его тренер… Победил сильнейший. И я думаю, что мы еще не раз встретимся с Давидом Чалояном и будем показывать зрелищные бои», — уверен Петровский.

Он отметил, что после боя, перед награждением поговорил с Чалояном, оба пожали друг другу руки и обнялись.

«То есть никаких претензий нет — ни у меня к нему, ни у него ко мне», — подчеркнул спортсмен.

В заключение Петровский добавил, что ни в коем случае не собирается бросать учебу и спорт.

«Всё только начинается, дальше нужно доказывать, что я не просто так стал чемпионом мира. Теперь поддерживать это звание нужно, впереди будет еще больше ответственности. Мне необходимо прогрессировать, постоянно изучать и показывать что-то новое. Ну, а сейчас, ближайшие планы — вернуться домой к родителям, встретиться с ними, отдохнуть чуть-чуть. Вернее, как отдохнуть: надо уже начинать тренироваться, по приезду домой я начну бегать с первого дня», — поделился Петровский.

5 ноября Марк Петровский, вес которого составляет свыше 92 кг, завоевал первое золото чемпионата мира в супертяжелом тяжелом весе с 2003 года. Тогда Александр Поветкин поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Сам Поветкин поздравил нового чемпиона, напомнив, что у России давно не было чемпионов в супертяжелом весе.