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Поветкин поздравил Петровского с победой в ЧМ по боксу

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Заслуженный мастер спорта России, боксер Александр Поветкин поздравил Марка Петровского с победой на чемпионате мира в Белграде, отметив нехватку чемпионов в супертяжелом весе. Его слова 6 ноября приводит пресс-служба Федерации бокса России.

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«Поздравляю молодого парня, Марка. Отличный результат. Как знаю, давно у нас не было чемпионов в супертяжелом весе. Марк — молодец. Всем доказал», — сказал Поветкин.

Марк Петровский, вес которого составляет свыше 92 кг, завоевал 5 ноября первое золото чемпионата мира в тяжелом весе с 2003 года. Тогда Александр Поветкин поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

После выигрыша спортсмен признался, что безумно рад победе, так как соперник — представитель Армении Давид Чалоян — оказался «очень крепким». Петровский пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

Кроме Петровского, в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерация бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.

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