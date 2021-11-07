Полицейский задержан на Урале с признаками опьянения за рулем машины
Представитель службы участковых уполномоченных Нижнего Тагила Свердловской области задержан с признаками опьянения при управлении личным автомобилем. Он будет уволен из органов внутренних дел. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
«Наряд ГИБДД выявил представителя службы участковых уполномоченных ОП № 16 ОВД Нижнего Тагила с признаками опьянения при управлении личным транспортным средством», — сказал он.
По словам Горелых, за отказ от медицинского освидетельствования полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности.
«Борьба с нарушениями служебной дисциплины среди личного состава является одним из важных направлений деятельности в свердловском гарнизоне полиции. Такая задача ставилась всем подразделениям и на праздничные дни», — уточнил начальник пресс-службы.
12 октября вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минздраву, Минюсту и МВД до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов.
В данный момент максимально допустимая норма составляет 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, уточняет телеканал «360».
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько и лидер автомобильного движения «Свобода выбора», бывший депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков также выступили против ужесточения наказания для нетрезвых водителей.