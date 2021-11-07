Кита длиной 19 м выбросило на берег во Франции

Во Франции на берег выбросило 19-метровую самку кита весом почти 15 т. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в порту города Кале 6 ноября. На место прибыли представители Лиги защиты животных, которые констатировали смерть кита. Уточняется, что животное относится к виду финвалов.

«Вероятно, она искала место, где можно выброситься на берег, но была ранена на каменной наброске порта. Сначала мы думали, что сможем ее вылечить, но через час она умерла», — рассказал представитель лиги Мишель Шарпантье.

В апреле более 60 бесклювых дельфинов обнаружили на берегу на юге Ганы. Предположительными причинами происшествия могли стать химическое загрязнение вод и вызванные сейсморазведкой подводные звуки, отпугнувшие животных.

В сентябре прошлого года научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал «Известиям» о возможных причинах, почему дельфины выбрасываются на берег. По его словам, это может быть связано с поражением их слухового аппарата гельминтами. Еще одна гипотеза заключается в том, что морские млекопитающие могут получать «акустические травмы», например, из-за проведения военно-морских учений.