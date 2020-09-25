Биолог рассказал о причинах выбрасывания дельфинов на берег

Одна из возможных причин, почему дельфины выбрасываются на берег, — поражение их слухового аппарата гельминтами, рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов в пятницу, 25 сентября.

На этой неделе удалось спасти, по меньшей мере, 94 из 470 черных дельфинов, так называемых гринд, выбросившихся на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания, сообщает France 24. Их отпустили в море. В общей же сложности погибли до 350 особей. Власти не теряют надежду спасти еще более 20 животных.

Гринды — это пелагический вид, обитающий в толще или на поверхности воды. Поэтому на мелководье они, наверное, действительно плохо ориентируются — особенно если песок взмучен, что создает дополнительные помехи для локации, сказал Агафонов.

Исходя из этого гринды не должны близко подходить к берегу, однако в 90% случаев массового выброса дельфинов ими оказываются именно гринды, отметил биолог.

Еще одна гипотеза заключается в том, что морские млекопитающие могут получать «акустические травмы», например из-за проведения военно-морских учений.

При этом российский ученый назвал не выдерживающей критики версию австралийского биолога из Тасманской службы парков и дикой природы Криса Карлайона о том, что дельфины могли выброситься на берег в поисках еды.

Также он усомнился в версии исследователя Олафа Майнеке, согласно которой возникла цепная реакция. Когда один больной лидер сбивается с толку и уплывает в мелководную бухту, увлекая с собой других китов.

«Маловероятно, что их «завел вожак», не такие они глупые. Хотя взаимовыручка у них есть, они помогают тонущим собратьям держаться на воде. Но чтобы из-за этого выбрасываться на берег — вряд ли», — сказал биолог.

При этом по его словам, истинная причина выбрасывания дельфинов на берег на сегодняшний день остается для ученых тайной.

Научный сотрудник добавил, что в Черном море настолько массовых выбросов никогда не наблюдалось.

В июне сообщалось об участившихся случаях гибели дельфинов в Черном море. По словам специалистов, причинами смерти животных чаще всего становились попадания в сети или инфекции.

Как пояснили в августе сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, гибель дельфинов в районе Геленджикской бухты вызвана антропогенными факторами. В частности, к ним относится загрязнение акватории нефтепродуктами, которое и привело к отравлению животных