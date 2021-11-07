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Сын покойного президента Гаити подвергся нападению в день убийства отца

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Сын покойного президента Гаити Жовенеля Моиза рассказал, что подвергся нападению в день убийства отца 7 июля. Как отметил Жоверлейн Моиз 7 ноября, неизвестные напали на него и его семью.

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Неизвестные открыли огонь по машине сына погибшего президента. Внутри вместе с ним находились жена и дочь.

«Мы попали в засаду», — заявил Моиз-младший в эфире радиостанции Metropole.

Сейчас Жоверлейн вместе с семьей живет в другой стране. Он отметил, что располагает дополнительной информацией о произошедшем в день убийства отца.

7 июля Моиз получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию. Среди задержанных в связи с убийством президента есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.

После смерти Жовенеля Моиза в государстве разразился политический кризис.

15 сентября бывший спикер сената Гаити Жозеф Ламбер не смог принести присягу из-за перестрелки, которая произошла у здания парламента. Сенат намеревался избрать Ламбера временным президентом страны.

В тот же день прокуратура Гаити потребовала присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента.

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