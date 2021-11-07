Кудряшов назвал Петровского новым веянием в сборной России по боксу

Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов в воскресенье, 7 ноября, назвал завоевавшего золото на чемпионате мира по боксу россиянина Марка Петровского новым веянием в российской сборной по боксу.

«Марк Петровский — молодой парень, новое веяние в нашей сборной, показал характер. В бою вначале не совсем всё получалось, но потом выровнял ход поединка, и это говорит о том, что у парня есть характер и желание побеждать в любой ситуации. Я думаю, что его ждет большое будущее», — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

На чемпионате мира Петровский 5 ноября выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

В беседе с «Известиями» боксер заявил, что пока ему еще стоить повременить с переходом в профессионалы. Чемпион рассказал, что выбрал бокс благодаря отцу, который был кандидатом в мастера спорта.