Экипажи надводных кораблей БФ выполнили за год более 400 боевых упражнений

Экипажи кораблей Балтийского флота (БФ) совершили в текущем году 430 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщила пресс-служба БФ.

Отмечается, что корабли сдали более 120 курсовых задач, а корабельными соединениями и тактическими группами проведено более 30 тактических учений разного уровня. В общей сложности надводные корабли и суда обеспечения прошли порядка 200 тыс. морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащие старейшего военно-морского объединения России участвовали в ССУ с Белоруссией «Запад-2021», где проявили свои лучшие качества. Многие важнейшие эпизоды маневров, включая высадку десанта, прошли на Балтике.

Корабли и суда обеспечения Балтийского флота продолжают выполнять задачи в дальних океанских походах в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземноморье. Так, в апреле из дальнего похода вернулся отряд в составе корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82. В течение четырех месяцев моряки «Стойкого» и «Колы» приняли участие в международных маневрах в Индийском океане. Экипаж корвета отработал несколько десятков учений различной направленности. Кроме того, военнослужащие «Стойкого» провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали действия против пиратов, а также выполнили задачи по сопровождению гражданских судов в Аравийском и Красном морях.

Большие десантные корабли «Королев» и «Калининград» под флагом командира соединения совершили пятимесячный дальний поход в районы Средиземного и Черного морей.

Корвет «Бойкий» и БДК «Минск» за 37 походных суток прошли более 5,5 тыс. морских миль и продемонстрировали Андреевский флаг на просторах Балтийского и Северного морей, проливной зоны и у берегов Великобритании.

В этом году за успешное решение задач дальних походов, заслуги в укреплении обороноспособности страны, морскую выучку, поддержание высокой боевой готовности и отвагу более 100 моряков-балтийцев награждены различными государственными и ведомственными наградами.

Ранее, 3 октября, впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с атомного ракетного крейсера «Северодвинск» из надводного положения.

В Минобороны уточнили, что полет соответствовал заданным параметрам, а испытания признаны успешными. Как заявил адмирал-подводник, бывший командующий Балтийским флотом РФ Владимир Валуев, успешный пуск «Циркона» с подводной лодки свидетельствует о том, что испытания идут по графику и ВМФ получит ракеты в назначенный срок.