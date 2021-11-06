Экс-глава кабмина Украины Звягильский умер от COVID-19

Экс-глава кабинета министров Украины, бывший депутат Верховной рады восьми созывов Ефим Звягильский умер в возрасте 88 лет от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает украинское издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале.

«От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский. Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993–1994 годах», — говорится в сообщении.

По информации издания, политик находился в реанимации одной из больниц Киева.

Звягильский родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). В 1993–1994 годах возглавлял кабмин Украины в качестве исполняющего обязанности. Был одним из соучредителей Партии регионов. Дважды, в 2012 и 2014 годах, открывал первые заседания новоизбранного парламента страны.

За последние сутки на Украине зафиксирован рекорд по числу летальных случаев из-за коронавируса, в результате заболевания скончались 793 человека. Общее число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 25 063.

22 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что число людей на Украине, умирающих от COVID-19, вскоре может достигнуть 1 тыс. в сутки. Он отметил, что в день от коронавируса на Украине необходимо прививать около 400 тыс. человек. Сейчас это число вдвое меньше, добавил секретарь СНБО.