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На Украине выявлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19

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За последние сутки на Украине зафиксирован рекорд по числу летальных случаев из-за коронавируса, в результате заболевания скончались 793 человека. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Общее число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 25 063.

«За сутки 5 ноября в Украине зафиксировано 25 063 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1541, медработников – 398); 278 917 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы — 95 623 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано — 5057 человек; летальных исходов — 793; поправилось — 11 817 человек», — указано в публикации в Telegram ведомства.

С начала распространения коронавируса на Украине зафиксировано 3 058 014 случаев заболевания, число выздоровевших составило 2 504 236 человек, погибли 71 635 человек.

22 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что число людей на Украине, умирающих от COVID-19, вскоре может достигнуть 1 тыс. в сутки. Он отметил, что в день от коронавируса на Украине необходимо прививать около 400 тыс. человек. Сейчас это число вдвое меньше, добавил секретарь СНБО.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым нормам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого числа вакцинированных.

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