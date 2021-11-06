Двое детей и взрослый погибли в результате пожара на Чукотке

Двое детей и взрослый скончались в результате возгорания в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Нунлигран на Чукотке. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщил представитель экстренных служб.

«В результате возгорания в восьмиквартирном деревянном жилом доме на улице Центральная погибли три человека, в том числе двое детей 2016 и 2020 года рождения», — заявил он «РИА Новости».

Общая площадь пожара составила порядка 50 кв. м. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия, добавил собеседник агентства.

Днем ранее в исправительной колонии в Мордовии загорелась кровля на площади 3 тыс. кв. м. Пожар возник в Зубово-Полянском районе республики, в промзоне исправительной колонии № 1.

4 ноября возгорание началось в здании бывшей гостиницы «Россия» в Саратове. Площадь пожара составила 2400 кв. м. Тушение осложнялось тем, что здание находилось в аварийном состоянии. Три этажа не использовались, выходы были заварены, отсутствовали лестничные марши.