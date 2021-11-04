В Саратове загорелось здание бывшей гостиницы

В Саратове произошел пожар в здании бывшей гостиницы. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает региональное ГУ МЧС.

Горит четвертый этаж по всей площади здания — 2400 кв. м.

Отмечается, что деревянное, обложенное кирпичом здание на проспекте Кирова, 18 не эксплуатируется.

На месте работают 15 пожарных расчетов.

Причины возгорания выясняются.

Ранее в среду вечером в подмосковной Коломне загорелся склад с елочными игрушками. Площадь возгорания составила 500 кв. м.