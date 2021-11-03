В подмосковной Коломне произошел пожар на складе с елочными игрушками

В Подмосковье в городском округе Коломна вечером в среду, 3 ноября, загорелся склад с елочными игрушками. Об этом сообщает ГУ МЧС Московской области.

Сигнал о пожаре в складском помещении, расположенном на улице Льва Толстого, 1 поступил в 21:45.

Площадь возгорания составила 500 кв. м.

К тушению привлечены 55 человек и 16 единиц техники.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее, 1 ноября, сильный пожар возник в многоквартирном жилом доме на юго-востоке Москвы. В результате происшествия один человек пострадал, еще 10 спасены.