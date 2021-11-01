Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы

Сильный пожар возник в многоквартирном жилом доме на юго-востоке Москвы, в результате происшествия один человек пострадал, еще 10 спасены. Об этом 1 ноября сообщает столичное управление МЧС.

Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже 12-этажного дома по адресу: улица Артюхиной, дом 1. Также горели балконы квартир на шестом и седьмом этажах.

Информация о возгорании поступила в 04:21. Площадь пожара составила 30 кв. м. Горели мебель и личные вещи.

«С шестого и выше лежащих этажей было спасено 10 человек. К сожалению, в результате пожара пострадал один человек», — сказано в сообщении.

По данным РЕН ТВ, пострадавшей является хозяйка горящей квартиры.

В 05:08 пожар был ликвидирован.

Выясняются обстоятельства и причины случившегося.

31 октября в Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали 25 жильцов из горящего дома на проспекте Королёва. Отмечается, что площадь возгорания составила 30 кв. м. О пострадавших не сообщается.