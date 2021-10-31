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В Ростове 25 жильцов эвакуировали из горящего дома

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В Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали 25 жильцов из горящего дома на проспекте Королёва. Об этом сообщили в воскресенье, 31 октября, в пресс-службе управления МЧС России по региону.

«В 20:55 мск в городе Ростове-на-Дону, проспект Королёва, 23/1, [зафиксирован] пожар в квартире в трехэтажном многоквартирном жилом доме. <...> Эвакуировано 25 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составила 30 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Как добавили в ведомстве, к 21:45 мск возгорание было ликвидировано. В тушении пожара принимали участие 33 человека, было задействовано восемь единиц техники.

Ранее, 29 октября, в Тракторозаводском районе Волгограда произошел пожар в одной из высоток по улице Менжинского, в результате которого серьезно пострадал один из жильцов. Загорелись вещи в одной из квартир на восьмом этаже в доме № 17а по улице Менжинского.

Пострадавшему мужчине 1958 года рождения потребовалась экстренная госпитализация. Сотрудники МЧС потушили пожар за 10 минут. Причину возникновения огня сейчас устанавливают специалисты.

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