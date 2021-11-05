Пожар охватил здание исправительной колонии в Мордовии
Кровля производственного здания исправительной колонии в Мордовии загорелась на площади 3 тыс. кв м. Об этом сообщили 5 ноября представители экстренных служб.
Пожар возник в колонии в Зубово-Полянском районе республики.
«В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 горит кровля пилорамы на площади 3 тыс. кв. м», — приводит слова источника «РИА Новости».
Причины пожара и данные о пострадавших уточняются.
В начале сентября возгорание произошло на территории исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где отбывает наказание осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов. Пожар возник на промышленном участке.
Сотрудникам учреждения потушили возгорание своими силами.