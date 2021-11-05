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Пожар охватил здание исправительной колонии в Мордовии

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Кровля производственного здания исправительной колонии в Мордовии загорелась на площади 3 тыс. кв м. Об этом сообщили 5 ноября представители экстренных служб.

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Пожар возник в колонии в Зубово-Полянском районе республики.

«В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 горит кровля пилорамы на площади 3 тыс. кв. м», — приводит слова источника «РИА Новости».

Причины пожара и данные о пострадавших уточняются.

В начале сентября возгорание произошло на территории исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где отбывает наказание осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов. Пожар возник на промышленном участке.

Сотрудникам учреждения потушили возгорание своими силами.

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