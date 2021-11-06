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Белоруссия объявила о возобновлении поставок электроэнергии на Украину

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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщает 6 ноября пресс-служба Минэнерго республики.

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Уточняется, что в соответствии с контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября.

«График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования», — указано в публикации в Telegram ведомстве.

Днем ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил о готовящихся в стране веерных отключениях света. По его словам, такие предупреждения стали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. В них людям указывают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера.

По мнению экс-секретаря СНБО, такие действия повлекут за собой отключение промышленных предприятий, а малый и средний бизнес «загонят под ковер еще глубже». Если к этому добавить еще ограничения из-за локдауна, то получится совсем «апокалиптическая картина», указал он.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам. Сообщалось, что запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности — ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

В тот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем. Физически импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину возможен, так как с 1 ноября был снят соответствующий запрет, напомнил он.

27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

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