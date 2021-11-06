На Украине заявили о начале веерных отключений света

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в пятницу, 5 ноября, заявил о готовящихся в стране веерных отключениях света. Об этом он написал на своей странице в Facebook, приложив фото с объявлением для жителей одного из сел Киевской области о плановых отключениях электричества в ноябре.

По его словам, такие предупреждения стали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. В них людей указывают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера.

Данилюк отметил, что молодежь не знает, что такое веерное отключение, а вот люди постарше должны хорошо это помнить.

«Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей — тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Вэлкам ту 90-е», — написал он.

По мнению экс-секретаря СНБО, такие действия повлекут за собой отключение промышленных предприятий, а малый и средний бизнес «загонят под ковер еще глубже». Если к этому добавить еще ограничения из-за локдауна, то получится совсем «апокалиптическая картина», указал он.

Кроме того, бывший чиновник заявил, что хотел бы услышать доклад президента страны Владимира Зеленского с объяснениями, почему Украина не купила газ летом, когда он был доступен. Данилюк также задался вопросом, почему страна «докатилась» до того, что начала покупать электричество у Белоруссии и России.

«И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут», — заключил Данилюк.

C 6 ноября на Украине возобновляются поставки электроэнергии из Белоруссии. По информации Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, мощность поставок будет составлять 5 МВт в течение дня.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам. Сообщалось, что запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности — ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

В тот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем. Физически импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину возможен, так как с 1 ноября был снят соответствующий запрет, напомнил он.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.