Пассажир поезда Москва-Адлер заперся в купе и обстрелял полицейских

Мужчина в неадекватном состоянии заперся в купе поезда Москва-Адлер. В Туле в ответ на просьбы полицейских открыть дверь пассажир начал стрелять. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки. Пострадавшему оказана медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Правоохранителям пришлось оцепить вагон и эвакуировать пассажиров. Никто не пострадал.

Личность пассажира была установлена. Им оказался 44-летний житель Ставрополя. Он был задержан и сейчас находится в отделении полиции.

Ранее, 5 ноября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в подмосковных Химках, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Конфликт произошел вечером 4 ноября в микрорайоне Клязьма-Старбеево.